SaldeoSMART zmienia właściciela. Norweska Grupa Visma po raz pierwszy kupuje polski produkt

Przejęcie wpisuje się w strategię firmy Visma polegającą na dostarczaniu najlepszych rozwiązań dla księgowych i MŚP w Europie Północnej. SaldeoSMART to skuteczne i łatwo dostępne narzędzie oparte na technologii przetwarzania w chmurze dla biur rachunkowych i przedsiębiorstw posiadających własne działy księgowości. System umożliwia bezpieczną digitalizację dokumentów i automatyzację procesów biznesowych. SaldeoSMART oferuje następujące moduły: odczytywanie dokumentów techniką OCR, przepływ dokumentów, panel pracownika i wystawianie faktur.

- SaldeoSMART podniesie wpływ firmy Visma na poprawę skutecznej działalności biur rachunkowych w Europie Północnej. Cieszymy się z wejścia na polski rynek, a w ciągu kolejnych dziesięciu lat spodziewamy się zyskać w nim znaczący udział. Włączenie SaldeoSMART do grupy Visma podniesie jej wartość i stworzy nowe możliwości dla obecnych i nowych klientów – mówi Steffen Torp, dyrektor Sektora Visma Software SMB.

Dzięki temu przejęciu Visma rozszerza zasięg swojej działalności w Polsce. Do tej pory skupiała się na sprzedaży i wsparciu dla rozwiązań międzynarodowych, dziś rozpoczyna budowę polskiej linii produktów. Visma podniesie też wartość SaldeoSMART, którego klienci będą mogli skorzystać teraz z dodatkowych, atrakcyjnych produktów.

- Od lat stabilnie się rozwijamy i osiągamy bardzo dobre wyniki. Naszą wizją jest upraszczanie procesów księgowych i przenoszenie ich do chmury. Dzielimy ją z Vismą, co sprawia, że firma ta jest dla nas doskonałym partnerem, który zapewni SaldeoSMART dalszy rozwój – mówi Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT.

SaldeoSMART wszedł na polski rynek w 2010 roku. Od tej pory program systematycznie ewoluował, dostosowując się do zmian w prawie i potrzeb użytkowników. Dziś jest liderem na rynku polskim w zakresie odczytywania dokumentów. Korzysta z niego ponad 55000 firm.

- W nowym inwestorze zyskujemy stabilnego partnera, którego zaplecze merytoryczne i finansowe stanie się naszym atutem w rozmowach z dużymi firmami i pozwoli nam na intensyfikację naszych działań w Polsce i tym samym powiększenie portfolio naszych klientów – dodaje Krzysztof Wojtas.

SaldeoSMART skutecznie rozwija bazę swoich klientów za pomocą szerokiej sieci dystrybucji przez partnerów. Już 1500 biur rachunkowych obsługuje 55000 spółek, korzystając z tego rozwiązania w chmurze. Będąc częścią Grupy Visma, SaldeoSMART pozostanie niezależnym podmiotem i marką skupiającą się na doskonaleniu produktu i obsłudze klienta.

- SaldeoSMART to pierwszy polski produkt, w który zainwestowała Visma. To dla nas duże wyróżnienie – podsumowuje Krzysztof Wojtas.

Dalszych informacji udzielą:

Steffen Torp, dyrektor Sektora Visma Software SMB +47 47600082

Krzysztof Wojtas, prezes zarządu SaldeoSMART +48 667481548

SaldeoSMART:

SaldeoSMART zapewnia cyfryzację dokumentów i automatyzację procesów biznesowych biurom rachunkowym i działom księgowości w małych i średnich przedsiębiorstwach. Spółka została założona w 2009 r. i systematycznie rozwija się dzięki współpracy z 1500 biur rachunkowych obsługujących 55000 małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą SaldeoSMART. Klientami i siecią partnerów opiekuje się 30 pracowników zatrudnionych w centrali w Krakowie. Firma ma również biura sprzedaży w Warszawie i Gdańsku.

Visma:

Grupa Visma oferuje oprogramowanie i usługi, które ułatwiają i pozwalają na cyfryzację podstawowych procesów biznesowych w sektorze prywatnym i publicznym. Grupa prowadzi swoją działalność w całej Skandynawii, a także w krajach Beneluksu oraz Europie Środkowej i Wschodniej. Grupa Visma to jeden z wiodących producentów oprogramowania w Europie, z ponad 8000 pracowników, 800000 klientów i przychodami netto za rok 2017 na poziomie 8 537 mln NOK. Strona internetowa: Visma.com.