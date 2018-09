Firma BrainSHARE IT - producent oprogramowania SaldeoSMART służącego do odczytywania i obiegu dokumentów oraz komunikacji między biurami rachunkowymi i ich klientami - uruchomiła zapisy na II edycję konferencji dedykowanych użytkownikom jej systemu. Wydarzenia odbędą się kolejno 2.10 w Krakowie, 9.10 w Warszawie i 26.10 w Gdańsku i zgromadzą przedsiębiorców, księgowych oraz specjalistów rachunkowości z różnych części Polski.

Z nowościami na bieżąco

Głównym tematem cyklu konferencji będą zmiany, nowości i najlepsze praktyki z systemem SaldeoSMART. Uczestnicy nie tylko dokładnie zapoznają się z nowymi funkcjami programu, ale też odświeżą wiedzę na temat optymalnego wykorzystania wcześniej wprowadzonych opcji.

Konferencje są odpowiedzią na najczęściej zadawane przez użytkowników pytania związane z obsługą naszej aplikacji. Harmonogram przygotowaliśmy tak, aby przybliżyć najważniejsze zmiany i nowości z ostatnich miesięcy w poszczególnych pakietach programu. Chcielibyśmy też zapowiedzieć i dokładnie omówić funkcjonalności, które niebawem wprowadzimy do systemu. Dla nas jako producenta oprogramowania to bardzo ważne, aby użytkownicy SaldeoSMART wykorzystywali wszystkie możliwości systemu i wiedzieli, jakich nowości mogą spodziewać się w najbliższym czasie - tłumaczy Edyta Wojtas, wiceprezes i analityk biznesowy w BrainSHARE IT.

Przede wszystkim edukacja

Harmonogram konferencji obfituje w prelekcje na temat poszczególnych funkcji oprogramowania. W trakcie wydarzenia uczestnikom zostanie przybliżona opcja automatycznego cięcia dokumentów oraz problematyka stosowania polityki podziału plików z fakturami. Swoje przysłowiowe pięć minut będą miały również pakiet Komunikacji z Klientem i zapowiadana funkcja kategoryzowania faktur sprzedażowych. Podczas konferencji zostanie również zaprezentowana najnowsza funkcja SaldeoSMART, pozwalająca na eksport dokumentów towarowych do modułów handlowych i magazynu.

Podczas konferencji skupimy się przede wszystkim na edukacji użytkowników i wspólnie przyjrzymy najbardziej kluczowym obszarom SaldeoSMART. Jestem pewna, że w tym roku uczestnicy również docenią zarówno aspekt merytoryczny wydarzenia, jak i możliwość zadawania pytań oraz wymiany doświadczeń - podsumowuje Edyta Wojtas z SaldeoSMART.

Wszystkie szczegóły związane z cyklem “Jesień z SaldeoSMART” znajdują się w konferencyjnej zakładce na stronie

