Integracja SaldeoSMART z programem KPR firmy „bc” Bogdan Chudzikiewicz

BrainSHARE IT, producent internetowej platformy SaldeoSMART, wzbogacił swoją ofertę o eksport danych do cenionego na północy Polski systemu księgowego. Firma zorganizowała specjalną konferencję dla klientów i użytkowników programu KPR „bc”, podczas której zaprezentowała swoje najnowsze rozwiązanie. Nowa integracja to kolejny krok SaldeoSMART w stronę rozwoju sieci klientów w regionie północnym.