Od 1 lipca SaldeoSMART z nową lokalizacją krakowskiego biura

BrainSHARE IT zaczęło swoją działalność w małym biurze w Zabierzowie pod Krakowem jako firma realizująca projekty IT. Obecnie zajmuje się wyłącznie rozwojem autorskiego programu, skierowanego do księgowych z biur rachunkowych i firm. SaldeoSMART to innowacyjny program, który optymalizuje pracę z dokumentami i automatyzuje procesy księgowe – zgodnie z hasłem przewodnim marki „ewolucja w księgowości”.

- Przeprowadzka do biura na ul. Kunickiego w Krakowie była pierwszym ważnym krokiem w rozwoju naszej firmy. Wtedy też zaczęliśmy intensywnie rozwijać nasz program. To z kolei zaowocowało rozwojem firmy i zwiększaniem się liczby pracowników. Można powiedzieć, że kolejne przeprowadzki są takimi kamieniami milowymi w naszej historii – mówi Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT.

W 2016 roku firma przeniosła swoją siedzibę do biurowca na ul. Conrada, a teraz w V. Offices zespół SaldeoSMART będzie pracował w biurze o powierzchni niemal 2-krotnie większej – na ponad 820 m2.

- Pozwoli to nam tak zaaranżować przestrzeń biurową, aby każdy z działów miał komfortowe warunki pracy. Nowa przestrzeń ułatwi nam komunikację pomiędzy działami oraz organizację wewnętrznych spotkań. Dużą zaletą jest także lokalizacja nowego biura w dobrze skomunikowanym punkcie, blisko centrum miasta – dodaje Krzysztof Wojtas.

Oprócz siedziby w Krakowie, firma posiada oddziały w Gdańsku, Warszawie i Wałbrzychu.