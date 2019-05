III Edycja Konferencji Sieci Partnerskiej SaldeoSMART odbyła się w dniach 16-17 maja i zgromadziła ponad 80 uczestników. Najważniejszym punktem wydarzenia była premiera nowej aplikacji mobilnej, skierowanej do klientów biur rachunkowych korzystających z przesyłania skanów dokumentów do swoich księgowych.

- Wierzymy, że świat mobilny to przyszłość. Wypuszczenie naszej pierwszej aplikacji to dla firmy duży krok naprzód i będziemy go kontynuować zgodnie z przyjętą przez nas wizją: SaldeoSMART – Twoje dokumenty zawsze pod ręką. Aplikacja jest już dostępna dla iOS i Android, zachęcamy swoich klientów do korzystania i dzielenia się z nami opinią. To pierwsza wersja aplikacji i jesteśmy otwarci na wszystkie uwagi i sugestie - podkreśla Edyta Wojtas, wiceprezes zarządu i analityk biznesowy w SaldeoSMART.

Sprawy księgowe w zasięgu ręki

Aplikacja umożliwia dodawanie skanów dokumentów z poziomu telefonu, obsługuje zarówno faktury, jak i inne typy dokumentów dostępne w systemie (umowy, pisma, zamówienia), a także integruje się z innymi aplikacjami mobilnymi do tworzenia skanów, takimi jak Turboscan, Scanskaner oraz z wewnętrznym systemem plików telefonu (w przypadku Android). Dzięki temu użytkownicy, którzy dotychczas korzystali z tych narzędzi, mogą bezpośrednio za ich pomocą przekazać dokument do oprogramowania SaldeoSMART.

Co najważniejsze, wersja mobilna zachowuje uprawnienia użytkownika zgodne z uprawnieniami jakie posiada w systemie online (np. do widoczności wybranych typów dokumentów). Za pomocą aplikacji można szybko wyszukać oraz podejrzeć każdy dokument i fakturę sprzedażową wystawioną w systemie. W ramach strony głównej aplikacji klienci biur będą mieli również dostęp do aktualnego stanu wyników firmy, czyli sumy przychodów, kosztów i wysokości zysku z bieżącego roku.

Aplikacja mobilna jest dostępna obecnie wyłącznie dla użytkowników pracujących na wersji online SaldeoSMART. Spółka zapowiedziała, że dedykowana wersja dla klientów lokalnych zostanie przygotowana już wkrótce.

Informacje o aplikacji mobilnej SaldeoSMART można znaleźć także na stronie.