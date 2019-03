Kopalnia wiedzy na temat resellingu

Ruszyły zapisy na III edycję konferencji Sieci Partnerskiej SaldeoSMART

Tajniki skutecznej sprzedaży czy najnowsze funkcje oprogramowania - to właśnie te kwestie poruszą eksperci z obszaru IT i resellingu podczas III edycji konferencji SaldeoSMART adresowanej do dystrybutorów systemów dla księgowości oraz firm zajmujących się outsourcingiem IT.