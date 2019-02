Rośnie liczba przedsiębiorstw, które coraz chętniej korzystają z dóbr innowacyjnych rozwiązań cyfrowych usprawniających odczytywanie i obieg dokumentów. BrainSHARE IT przeanalizowała ostatni rok swojej działalności i potwierdza, że usługi online stają się powoli standardem rynkowym również w branży księgowości. Tylko w minionym roku użytkownicy SaldeoSMART wystawili o ponad 100% więcej faktur sprzedażowych (636 tys.) niż w 2017 r., znacząco wzrosła również liczba rozliczeń księgowych wysyłanych do klientów biur rachunkowych - o 87% w porównaniu z rokiem poprzednim (blisko 55 tys.).

Schyłek ery papieru i usług stacjonarnych

Przeanalizowane dane wskazują także na istotny wzrost popytu na usługi gwarantujące zdalną komunikację między biurem rachunkowym a jego klientami. W ubiegłym roku Pakiet Komunikacja z Klientem wybrało aż 150% więcej podmiotów niż w roku 2017. Korzyści z cyfryzacji coraz częściej dostrzegają także firmy z sektora MŚP - widać rosnący udział klientów firmowych, gdyż dla małych i średnich przedsiębiorstw wzrost sprzedanych Pakietów Odczytywania Dokumentów w 2018 wynosi ponad 150%, a wzrost liczby sprzedanych Pakietów dla obu typów klientów (z uwzględnieniem biur rachunkowych) kształtuje się na poziomie 55% w porównaniu z 2017 r.

Poza automatyzacją procesów wprowadzania i księgowania dokumentów wyraźnie zwiększa się także zainteresowanie elektronicznym obiegiem dokumentów. Sumarycznie wzrost użytkowników Pakietu Obiegu Dokumentów na koniec 2018 roku był wyższy o 64% w porównaniu z końcem 2017 r. Widoczne jest tu zwłaszcza zwiększenie liczby użytkowników wśród firm, gdyż w tym segmencie wzrost był na poziomie 89% - tłumaczy Edyta Wojtas, wiceprezes zarządu i analityk biznesowy w BrainSHARE IT.

Chmura nokautuje lokalne serwery

Jak pokazują analizy, potencjał nowych technologii idzie w parze ze wzrostem świadomości przedsiębiorstw na temat wysokiego poziomu bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych.

Liczba wszystkich nowych klientów pozyskanych w 2018 wzrosła w stosunku do 2017 roku o 22% - dotyczy to klientów online. Dla klientów w wersjach lokalnych zauważyliśmy spadek o 24% w stosunku do 2017 roku - dodaje Edyta Wojtas.

Mimo że spółka dopiero od 2 lat dociera z ofertą do klientów firm z własnym działem księgowym, ich udział wzrósł aż 50% w porównaniu z rokiem 2017. Na koniec 2018 roku, ogólna liczba klientów była wyższa o 53% niż na koniec 2017 roku, w tym w segmencie biur było to o 49% więcej, a w segmencie firm – aż 84% więcej. Aktualnie z SaldeoSMART korzysta blisko 60 tys. firm w całej Polsce, o 65% więcej niż na koniec 2017 roku.

Podsumowanie roku 2018 można zobaczyć także na infografice.

O SaldeoSMART:

SaldeoSMART zapewnia cyfryzację dokumentów i automatyzację procesów biznesowych biurom rachunkowym i działom księgowości w małych i średnich przedsiębiorstwach. Spółka została założona w 2009 r. i systematycznie rozwija się dzięki współpracy z 1500 biur rachunkowych obsługujących 55000 małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą SaldeoSMART. Klientami i siecią partnerów opiekuje się 30 pracowników zatrudnionych w centrali w Krakowie. Firma ma również biura sprzedaży w Warszawie i Gdańsku.