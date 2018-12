Mechanizm nadawania kategorii sprzedażowych dotyczy faktur zaliczkowych, końcowych, VAT oraz tych wystawianych przez/dla nievatowca. Opcja ta ułatwia biurom rachunkowym klasyfikowanie dokumentów pod kątem rodzaju sprzedaży, a co za tym idzie, pozwala zaoszczędzić czas i przyczynia się do sprawniejszego księgowania faktur. Co najważniejsze, użytkownik ma możliwość udostępnienia nowej funkcji swoim klientom, dzięki czemu może otrzymywać od nich uprzednio sklasyfikowane i opisane faktury sprzedażowe.

- Kategoryzowanie i wymiarowanie faktur pomaga księgowym w porządkowaniu i segregowaniu faktur sprzedażowych ze względu na charakter wydatków, jakiego dotyczą. Szczegółowo opisane faktury są po prostu eksportowane do programu księgowego, do którego wraz z dokumentami trafiają przypisane wcześniej informacje księgowe. Rozwiązanie zostało zaprojektowane analogicznie do innej funkcji naszej aplikacji związanej z nadawaniem kategorii dla dokumentów. Mamy nadzieję, że dzięki temu użytkownicy nie będą mieli żadnego problemu z maksymalnym wykorzystaniem nowej funkcji w codziennej pracy - podkreśla Edyta Wojtas, wiceprezes zarządu i analityk biznesowy w SaldeoSMART.

Optymalizacja pracy biur rachunkowych

Biura rachunkowe mogą nadawać kategorie według pozycji towarowych lub rejestru VAT. W pierwszym przypadku system przygotuje tabelę do kategoryzacji w oparciu o poszczególne linie towarowe, w drugim: podział ten odbędzie się według sum na poszczególnych stawkach VAT. Dodatkowo, jeśli użytkownik programu pracuje także na Odczytywaniu Dokumentów SaldeoSMART, ma możliwość nadawania dokumentom wymiarów. Są to precyzyjne opisy, które służą np. do przyporządkowywania faktur do poszczególnych projektów, działów firmy czy nawet pracowników.

Mechanizm kategoryzowania i wymiarowania dostępny jest obecnie w opcji z integracją do Comarch ERP Optima. BrainSHARE IT w kolejnych etapach planuje uruchomienie tej funkcji również dla użytkowników korzystających z pozostałych programów księgowych.

Więcej informacji na temat funkcji jest dostępnych na stronie.