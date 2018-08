Kiedy biznes spotyka się z księgowością - SaldeoSMART partnerem I Ogólnopolskiej Konferencji Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców

Omówienie tajników udanej kooperacji między obszarami biznesu i księgowości oraz analiza zaawansowanych rozwiązań ułatwiających efektywną współpracę - te i inne zagadnienia będą poruszane już niebawem podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców KONEL. Wydarzenie odbędzie się 4 października we Wrocławiu, a jednym z jej partnerów będzie BrainSHARE IT, firma produkująca oprogramowanie SaldeoSMART, służące do wspierania nowoczesnej księgowości.