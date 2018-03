Firma BrainSHARE IT – producent oprogramowania SaldeoSMART służącego do odczytywania i obiegu dokumentów oraz komunikacji między biurami rachunkowymi i ich klientami – organizuje II edycję Konferencji Sieci Partnerskiej. Wydarzenie odbędzie się już 19-20 kwietnia w Łodzi i po raz kolejny zgromadzi przedstawicieli firm partnerskich – konsultantów, wdrożeniowców i sprzedawców IT, nowych technologii oraz oprogramowania dla firm.

Model partnerski rozwija się w firmie od 3 lat i rokrocznie gromadzi nowych odbiorców zainteresowanych produktem spółki. Obecnie sieć partnerska składa się z ponad 200 podmiotów gospodarczych z całej Polski. Są to dystrybutorzy oprogramowania dla księgowości oraz firmy zajmujące się outsourcingiem IT w firmach.

- Decyzja o budowie sieci partnerskiej była jedną z kluczowych w rozwoju naszej firmy. To, jak szybko liczba partnerów zaczęła rosnąć tylko potwierdziło, że była ona słuszna. Rok temu odbyła się I edycja tego wydarzenia - efekty przerosły nasze oczekiwania, dlatego też kontynuujemy ten pomysł. Również i w tym roku będziemy wymieniać się doświadczeniem, wiedzą, a także opowiadać o nowych funkcjach SaldeoSMART, które już wkrótce poszerzą ofertę – tłumaczy Edyta Wojtas, wiceprezes zarządu i analityk biznesowy BrainSHARE IT.

Nowoczesne technologie dla firm w pigułce

Harmonogram konferencji obfituje w prelekcje z zakresu aktualizacji w systemie SaldeoSMART, ułatwiania procesów wdrożeniowych czy technicznych aspektów integracji aplikacji. Nie zabraknie również prezentacji na temat dostosowania programu do najnowszych zmian w prawie podatkowym oraz okazji do networkingu podczas wieczornego bankietu.

- Konferencja skierowana jest do naszych partnerów handlowych, dlatego zadbaliśmy, aby tematy wystąpień były możliwie jak najbardziej dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań. Dużo uwagi poświęciliśmy studium przypadków z przeprowadzonych wdrożeń oraz dokładnemu omówieniu najbardziej cenionych przez klientów funkcji w systemie. Nie zapomnieliśmy również o otwartych sesjach dyskusyjnych, które zawsze są dla nas źródłem nieocenionego feedbacku oraz inspiracji – podkreśla Barbara Marcisz, specjalistka ds. marketingu w BrainSHARE IT.

Zapisy na konferencję ruszyły na początku marca. Wszystkie informacje wraz ze szczegółowym programem wydarzenia znajdują się na stronie internetowej SaldeoSMART

www.saldeosmart.pl/strefa-partnera/konferencja