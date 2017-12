Polskie firmy coraz częściej wykorzystują potencjał, jaki niesie ze sobą wyeliminowanie przestarzałych procedur na rzecz zaawansowanych technologicznie systemów. Jeszcze 6 lat temu środowisko biznesowe niechętnie podchodziło do wdrażania innowacyjnych rozwiązań – obecnie z aplikacji SaldeoSMART korzysta ponad 30 tysięcy podmiotów .

- W ciągu tych 6 lat nasza firma osiągnęła wiele kamieni milowych, z których najważniejsze to stworzenie systemu OCR automatycznie odczytującego dokumenty oraz rozbudowanej Sieci Partnerskiej. Obecnie współpracujemy z ponad setką firm partnerskich zlokalizowanych w całej Polsce. Nie osiągnęlibyśmy tego wszystkiego bez nieustannego monitorowania potrzeb rynku: trendy w biznesie zmieniają się równie szybko jak polskie prawo podatkowe, dlatego też nauczyliśmy się trzymać rękę na pulsie i oferować produkt rozwiązujący realne problemy tak przedsiębiorców, jak i księgowych – mówi Edyta Wojtas, CEO i analityk biznesowy w SaldeoSMART.

Mimo rosnącego w siłę trendu rozwiązań chmurowych, zespół SaldeoSMART ma na koncie również kilkadziesiąt instalacji swojego rozwiązania w wersji lokalnej, z której korzystają większe przedsiębiorstwa preferujące pracę na własnych serwerach.

Step by step

Twórcy aplikacji podkreślają, że system powstał przede wszystkim w odpowiedzi na potrzeby rynku, któremu coraz bardziej przeszkadzał brak dobrze zintegrowanych, a jednocześnie prostych w obsłudze rozwiązań, automatyzujących pracę działów księgowości. Warto podkreślić, że firma od początku korzystała wyłącznie z własnych środków, a swojego pierwszego inwestora pozyskała dopiero jako stabilny, rynkowy gracz, który otrzymane środki przeznaczył na ulepszanie już wcześniej wprowadzonych do sprzedaży rozwiązań.

- Nasze pierwsze biuro mieściło się w Zabierzowie, gdzie zdobyliśmy pierwszego klienta SaldeoSMART. Właściciel jednego z podkrakowskich biur poszukiwał programu, który umożliwi mu udostępnienie klientom programu do wystawiania faktur online i ich import w jego programie księgowym - Comarch Klasyka. Program nazwaliśmy „BS.Faktury”, jednak decydując się na sprzedaż postanowiliśmy zmienić nazwę – wspomina Krzysztof Wojtas, CEO i architekt systemu SaldeoSMART - Zrobiliśmy tzw. burzę mózgów, spisywaliśmy wszystkie pomysły, które wpadły nam do głowy aż jedno z nas zaproponowało „Saldo”. I tak, dodając w środku „e” nawiązujące do elektronicznego wymiaru naszego produktu, powstało Saldeo. Co ciekawe, „Saldeo” zostało połączone ze „SMART” dopiero wtedy, kiedy wchodziliśmy na rynek z funkcją OCR, która była wówczas prawdziwą innowacją.

Obecnie w skład zespołu SaldeoSMART wchodzi ponad 20 specjalistów – niemal trzykrotnie więcej niż na początku działalności. Co więcej, w tym roku BrainSHARE IT uruchomił pozamiejscowy oddział firmy w Gdańsku, dzięki czemu przedsiębiorstwo bez problemu obsługuje kontrahentów z każdego regionu Polski.

Plany SaldeoSMART na przyszłość

Aplikacja SaldeoSMART w ciągu zaledwie 6 lat stała się jednym z wiodących systemów wspierających pracę księgowych. W tym czasie rozwinęła się nie tylko jej funkcjonalność, ale także mechanizmy produkcji. Architekci rozwiązania zrezygnowali z ręcznego testowania – poprawność aktualizacji sprawdzają testy automatyczne, które symulują pracę użytkownika. Przykładowo, potrafią w 26 sekund wystawić fakturę-proformę, 2 faktury zaliczkowe i fakturę VAT. Jedną z największych zmian, jaka czeka użytkowników SaldeoSMART, będzie zmiana interfejsu oprogramowania.

- Będziemy także kontynuować działania mające na celu rozbudowanie Sieci Partnerskiej oraz utrzymywanie najwyższego poziomu jakości odczytywanych dokumentów i zadowolenia klientów. Pomysłów na rozwój nam nie brakuje, a to wszystko dzięki naszym klientom, którzy są bardzo zaangażowani w ulepszanie produktu. Takie wsparcie jest nieocenione i pokazuje nam, że tworzymy rozwiązanie, którego potrzebuje polski biznes – podsumowuje Edyta Wojtas.

Infografika podsumowująca 6 lat pracy SaldeoSMART w zakresie integracji z programami księgowymi.