BrainSHARE IT przeanalizowała ostatnie półrocze swojej działalności i wskazała działania, które bezpośrednio przyczyniły się do rynkowego sukcesu. Do najważniejszych z nich spółka zaliczyła wzbogacenie oprogramowania o nowe funkcjonalności, takie jak umożliwienie prowadzenia raportów kasowych wraz z obsługą transakcji gotówkowych, czy rozszerzenie bazy banków zintegrowanych z importem wyciągów do programu księgowego.

Spółka planuje kontynuować rozwój produktu, czemu sprzyja silny trend na rynku skoncentrowany wokół automatyzacji procesów wprowadzania i księgowania dokumentów. Tylko w minionym półroczu firma przetworzyła (odczytała za pomocą systemu OCR w aplikacji SaldeoSMART) aż 71% więcej dokumentów niż w analogicznym okresie w roku 2016. Na utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostów procentowych wpłynęło również poszerzenie grona odbiorców zainteresowanych innowacyjnym produktem spółki. Sumarycznie, w stosunku do I półrocza 2016 roku, liczba nowych klientów w I półroczu 2017 wzrosła aż o 63%.

Polskie firmy inwestują w technologię

W mijającym półroczu, firma zyskała 56% więcej nowych klientów z sektora usług księgowych, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016. Ilość firm obsługiwanych przez biura rachunkowe w SaldeoSMART rośnie systematycznie. Świadczą o tym liczby – porównując pierwsze półrocze 2016 i 2017 roku, użytkownicy programu wystawili 69% więcej faktur sprzedaży i otrzymali 41% więcej rozliczeń księgowych. Przygotowana przez BrainSHARE IT infografika przedstawiająca analizę przeprowadzonego podsumowania, wyraźnie potwierdza silny trend panujący na rynku: firmy coraz częściej korzystają z nowoczesnych programów usprawniających pracę, zarówno działających niezależnie wewnątrz organizacji, jak i tych udostępnianych przez współpracujące z nimi biura rachunkowe. Prawdziwa rewolucja objęła jednak rynek firm indywidualnych z własnym działem księgowości, gdzie w ciągu ostatnich 6 miesięcy z aplikacji SaldeoSMART zaczęło korzystać aż 105% więcej przedsiębiorstw niż w pierwszym półroczu 2016 roku.

- Pierwsze półrocze 2017 roku było dla nas okresem intensywnej pracy nad rozwojem i ulepszaniem aplikacji SaldeoSMART. Wychodząc naprzeciw potrzebom i sugestiom naszych klientów, uruchomiliśmy szereg nowych funkcji, takich jak np. prowadzenie firmowej kasy w aplikacji. Wierzę, że to właśnie nieustanne badanie rynku i jego potrzeb zapewniło naszej firmie tak liczną rzeszę nowych użytkowników programu. Co najważniejsze, od ponad roku obserwujemy przybierający na sile trend zwracania się ku elektronicznemu odczytywaniu i obiegowi dokumentów – cieszę się, że zarówno biura rachunkowe, jak i firmy indywidualne, zaczęły dostrzegać potencjał nowoczesnych technologii i ich wpływu na ujednolicenie, uporządkowanie i optymalizację pracy – podkreśla Edyta Wojtas, wiceprezes zarządu i analityk biznesowy w BrainSHARE IT.

W bieżącym roku spółka będzie kontynuować działania ukierunkowane na utrzymanie tendencji rozwojowej. Spółka planuje poszerzenie oferty o nowe funkcjonalności w systemie SaldeoSMART. Znaczący wpływ na rozwój firmy będzie miał także nowy oddział, który BrainSHARE IT otwarło w Gdańsku.

Infografika "Porównanie wyników SaldeoSMART dla pierwszego półrocza w 2017 i 2016 roku" jest dostępna także na stronie infograph.venngage.com/p/281770/porwnanie-wynikw-saldeosmart-dla-pierwszego-procza-w-2017-i-2016-roku