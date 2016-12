SaldeoSMART rozliczy zaliczki pracownicze

SaldeoSMART usprawnia i unowocześnia pracę osób zajmujących się księgowością w firmach i biurach rachunkowych, odmieniając podejście do obiegu dokumentów, odczytywania faktur i obsługi klienta. Kompleksowe usługi oferowane przez system świadczone są w 100% wirtualnie, co w znacznym stopniu ogranicza koszty obsługi procesów księgowo-finansowych w firmie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, specjaliści SaldeoSMART uruchomili właśnie nowy pakiet, który umożliwia rozliczanie zaliczek pobieranych przez pracowników. Opcja „Panel Pracownika” przeznaczona jest zwłaszcza dla firm, które mają wielu pracowników pobierających zaliczki lub zatrudniają osoby wykonujące swoje obowiązki spoza biura, w ramach tzw. pracy zdalnej. To łatwe w obsłudze narzędzie, służące do kontrolowania zaliczek wydawanych pracownikom oraz przypisywania przez pracowników poszczególnych wydatków do ich zaliczek.

- Problem z uporządkowaniem pobieranych zaliczek dotyczy wielu firm. To właśnie z myślą o nich uruchomiliśmy nowy pakiet, który daje użytkownikom możliwość kontrolowania tego procederu w przedsiębiorstwie. Korzystając z „Panelu Pracownika”, możemy sprawdzić, kto i w jakiej kwocie otrzymał od firmy pieniądze, a także bez problemu powiązać zaliczki z wydatkami, które są do nich przypisane. To także ułatwienie rozliczania firmowych zaliczek dla księgowych. Mamy nadzieję, że wprowadzona funkcjonalność ułatwi zarządzanie wydawanymi zaliczkami w firmie – mówi Edyta Piekarska, analityk biznesowy w SaldeoSMART.

Obsługa nowego pakietu jest prosta i intuicyjna - wystarczy stworzyć listę pracowników pobierających zaliczki i przypisać do każdego z nich określoną kwotę, wraz z datą i formą płatności. Za wprowadzenie wydatków odpowiada pracownik w ramach swojego konta dostępowego. Co najważniejsze, system nie tylko umożliwia księgowym weryfikację poprawności wprowadzanych danych, ale eliminuje też możliwość ich zmiany przez nieuprawnione osoby.

Nowy pakiet „Panel Pracownika” dostępny jest już w aplikacji SaldeoSMART w dwóch wariantach, lokalnym i online, dostosowanych do ilości utworzonych użytkowników.

SaldeoSMART to system dla biur księgowych, a także dla firm, które mają własny dział księgowości. Oprogramowanie jest aktualizowane w miarę zmian zachodzących w prawie oraz rozwijane o nowe funkcjonalności na podstawie informacji zwrotnych od użytkowników. Za stworzenie i rozwój systemu odpowiada krakowska spółka BrainSHARE IT, która łączy wiedzę o nowoczesnej księgowości z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu oprogramowania.

Zachęcamy także do zobaczenia video z podsumowaniem wprowadzenia nowego Pakietu do oferty SaldeoSMART >>> https://youtu.be/dlWvqsn7Kf8