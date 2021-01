Lista Diamentów Forbesa obrazuje kondycję polskiej gospodarki, podsumowując tym samym to, co się w niej zdarzyło w ciągu ostatnich lat. Pozwala także naszkicować przyszłość biznesu. W zestawieniu przygotowanym przez Forbesa znajdują się firmy, które w ciągu ostatnich trzech lat najszybciej zwiększały swoją wartość. Pod uwagę brano takie kryteria jak: wyniki finansowe, historia oraz wiarygodność płatnicza czy brak negatywnych zdarzeń prawnych.



SaldeoSMART pojawiło się w tegorocznym rankingu z wzrostem przychodów o 44% w porównaniu do 2019 roku.



Rok 2020 w SaldeoSMART

Ponad 25 mln – tyle stron dokumentów odczytali użytkownicy programu SaldeoSMART w 2020 roku. To o 46% więcej niż w 2019, gdy przetworzono ich 17,5 mln.



W systemie niesłabnącym powodzeniem cieszą się także wyciągi bankowe. W 2020 roku odczytano ich 103 tysiące – łącznie to prawie 340 tysięcy stron, czyli o 29% więcej niż przed rokiem. Przedsiębiorcy wystawili również prawie 1,2 mln faktur.

- Porównując ostatnie dwa lata, można łatwo zauważyć rekordowy wzrost wysyłania rozliczeń księgowych. W 2020 roku księgowi wysłali ich 137,5 tysiąca, czyli aż o 82% więcej niż w 2019. Do tego wyniku znacząco mogła się przyczynić powszechna praca zdalna – mówi Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART.

Sam rok 2020 zostanie z pewnością zapamiętany jako czas pandemii, lockdownu oraz pracy zdalnej. Wiele firm musiało zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą praca z domu oraz współpraca rozproszonych zespołów. Z tego względu narzędzia, które wspierają przedsiębiorstwa podczas home office, stały się szczególnie ważne i były częściej wybierane. Przykładowo, dużym zainteresowaniem cieszyły się takie pakiety jak Komunikacja z klientem, która zyskała o 94% więcej nowych użytkowników niż w 2019 roku. Klienci często decydowali się również na Zarządzanie Biurem oraz Odczytywanie Dokumentów.



- Obserwujemy, że trend wykorzystywania podczas pracy elektronicznych dokumentów nadal się utrzymuje i nabiera coraz większego znaczenia. Nasze najczęściej wybierane rozwiązanie, czyli odczytywanie faktur zdobyło o 53% więcej nowych klientów niż w 2019 roku. Z kolei opcja umożliwiająca swobodny obieg dokumentów zyskała o 44% więcej użytkowników niż w poprzednim roku – wyjaśnia Krzysztof Wojtas.

Klienci doceniają nowe rozwiązania

W SaldeoSMART przez cały rok intensywnie rozwijane były nowe funkcjonalności. W programie pojawił się eZNACZEK – technologia chroniące e-maile wymieniane między księgowymi a klientami – oraz nowe rozwiązania, takie jak proces szybkich płatności od Blue Media czy faktoring od Brutto. Był to także okres rozwoju aplikacji mobilnej.



- Nie można zapomnieć o tym, że oprogramowanie IT trzeba stale dostosowywać do potrzeb użytkowników. Dlatego, oprócz wprowadzania kolejnych wersji funkcjonalności, stawiamy też na nowe narzędzia. Testujemy je, aktualizujemy i doradzamy klientom, jak z nich skorzystać, by były najbardziej wydajne – podsumowuje Krzysztof Wojtas.

Użytkownicy nie wahają się zgłaszać potrzeb nowych funkcji. W 2020 r. Biuro Obsługi Klienta SaldeoSMART przyjęło ponad 12 tysięcy zgłoszeń, czyli około 50 dziennie.

Z SaldeoSMART korzysta dziś 125 tysięcy przedsiębiorstw, czyli o 35% więcej niż w zeszłym roku. Warto też zaznaczyć, że pod koniec 2020 r. łączna liczba klientów była większa o 41% niż w 2019.

W ciągu ostatniego roku zespół programistyczny firmy zrealizował 1423 zadania. Tematy, którymi się zajmował, oscylowały wokół zeszłorocznych nowości, ich projektowania, utrzymania i dalszego rozwoju systemu.