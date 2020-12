eZNACZEK, przygotowany przez ACME LABS i wdrożony przez SaldeoSMART w marcu tego roku, to technologia, która chroni e-maile wymieniane między księgowymi a ich klientami. Składa się z ciągu cyfr, liter lub znaków specjalnych i pojawia się w tytułach e-maili przesyłanych do wszystkich użytkowników systemu pracujących w ramach danego konta. Dzięki temu można łatwo rozpoznać, że wiadomość pochodzi z programu SaldeoSMART.



- W tym roku zadbaliśmy nie tylko o bezpieczeństwo korespondencji, ale i o szybkość płatności. Aby ją podnieść, wdrożyliśmy rozwiązanie od Blue Media, które pozwala na opłacenie online faktur wystawionych w SaldeoSMART. Wystarczy, że odbiorcy faktur klikną w link umieszczony na fakturze i już mogą pokryć należność. Proces szybkich płatności jest szybki i w pełni bezpieczny. Mechanizm pomaga też zaoszczędzić sporo czasu i uniknąć błędu podczas wprowadzania danych do płatności. Wiarygodność firmy Blue Media potwierdza także Komisja Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski. Ponadto, ma ona certyfikat zgodności ze standardem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – wyjaśnia Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART.

Najnowsza opcja w SaldeoSMART – faktoring – jest dostępna od 9 grudnia. Dostarcza ją firma Brutto. Dzięki integracji z tym rozwiązaniem użytkownicy SaldeoSMART mogą złożyć wniosek bezpośrednio w programie, bez konieczności przepisywania danych z faktury przekazywanej do faktoringu. Teraz są one automatycznie przekazywane przez SaldeoSMART. Opcja wysyłki dokumentu do faktoringu znajduje się w dwóch miejscach: w detalach faktury oraz na liście faktur sprzedażowych wystawianych w programie. Aby skorzystać z nowego udogodnienia, należy założyć konto na stronie Brutto.

To rozwiązanie przede wszystkim pomaga przedsiębiorcom zachować płynność finansową. Daje szybki zastrzyk gotówki, która może pojawić się na koncie nawet w 2 godziny. Pozwala sprawniej regulować zobowiązania względem dostawców. Co ważne, nie obniża zdolności kredytowej firmy ani nie obciąża – jak kredyty – bilansu przedsiębiorstwa. Pozostawia więc wskaźniki finansowe w dobrej kondycji. Dodatkowo, umożliwia ochronę przed współpracą z niesolidnymi kontrahentami, bowiem firmy faktoringowe badają wypłacalność podmiotów, za których usługi zostały wystawione faktury.

- Rok 2020 był czasem pracy zdalnej, dlatego rozwiązania, które wprowadziliśmy do programu w ciągu ostatnich kilku miesięcy, jeszcze bardziej zyskały na znaczeniu. eZNACZEK chroni przychodzące e-maile. Równie ważne jest zarządzanie finansami. Teraz przedsiębiorcy wystarczy jedno kliknięcie, aby mógł opłacić fakturę wystawioną w SaldeoSMART. Z kolei najnowsza opcja, czyli faktoring, może być bardzo pomocna dla małych i średnich przedsiębiorstw, które rozliczają się ze stałymi kontrahentami dopiero po jakimś czasie lub działają w branży sezonowej – dodaje Krzysztof Wojtas.

Wszystkie funkcjonalności wdrożone w tym roku do SaldeoSMART zwiększają bezpieczeństwo pracy z wrażliwymi danymi, co jest szczególnie istotne w czasach, gdy technologie i komunikacja na odległość stały się podstawą działania wielu firm.