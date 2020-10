SaldeoSMART częścią Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa

Potrzebę organizacji takich wydarzeń jak European Cybersecurity Month (ECSM) potwierdzają dane. Według raportu „Hidden Statistics” przeprowadzonego przez Norweską Radę Bezpieczeństwa Biznesu i Przemysłu, aż 59% firm, które padły ofiarą ataków w 2019 roku, zorientowało się o tym przez przypadek, a nie w wyniku specjalnych polityk czy procedur. Celem kampanii ECSM jest wzrost świadomości i popularyzacja bezpiecznego korzystania z Internetu. Organizatorzy zapewniają do tego odpowiednie narzędzia oraz niezbędną wiedzę – w całej Europie w październiku odbywają się tematyczne konferencje, warsztaty, szkolenia i webinary promujące higienę cybernetyczną.

– Zarówno my, jak i nasi klienci przywiązujemy ogromną uwagę do procedur i zabezpieczeń, pracując wciąż na istotnych danych. Z tego powodu bardzo utożsamiamy się z założeniami kampanii ECSM. Naszą wiedzą i doświadczeniem chcemy pomóc w budowaniu silnej kultury bezpieczeństwa internetowego nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie – wyjaśnia Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta SaldeoSMART.

ECSM działa od 2012 roku pod hasłem „Cyberbezpieczeństwo to nasza wspólna odpowiedzialność”. Kampania koordynowana jest przez Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa i Komisję Europejską oraz wspierana przez organizacje, uniwersytety czy firmy z całej Europy.

Mottem tegorocznej edycji stało się “Think Before U Click” (Pomyśl, zanim klikniesz), a jej program opiera się na dwóch istotnych tematach: umiejętnościach cyfrowych oraz cyberoszustwach. Pierwszy dotyczy ochrony danych osobowych, nękania i prześladowania w sieci. W drugim nacisk położony jest na aktualne zagrożenia, z którymi każdy może zetknąć się na co dzień. Chodzi m.in. o phishing, włamania do poczty e-mail czy oszustwa podczas internetowych zakupów.

Wpisy związane tematycznie z cyberbezpieczeństwem na firmowym blogu SaldeoSMART będą publikowane raz na tydzień w czwartek, a także przesyłane do pracowników, partnerów oraz klientów firmy.