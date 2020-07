Nowy pakiet będzie wyróżniał się na tle pozostałych. Jest jedynym, z którego mogą skorzystać zarówno firmy z jednym NIP-em, jak i spółki zależne kapitałowo. Ma przede wszystkim przyspieszyć pracę związaną z ręcznym wprowadzaniem dokumentów. W jaki sposób firmy będą mogły z niego korzystać? Aplikacja analizuje zeskanowane dokumenty, takie jak faktury sprzedażowe i kosztowe, a następnie pobiera z nich dane niezbędne do księgowania. Tak odczytane faktury można łatwo zaimportować do programu księgowego.

- Biorąc pod uwagę rosnące potrzeby naszych klientów i partnerów, zdecydowaliśmy się stworzyć kolejny pakiet, który przyspieszy pracę i usprawni przepływ dokumentów w przedsiębiorstwach. Postawiliśmy na naturalne rozwinięcie poprzednich rozwiązań, takich jak Panel Kontrahenta czy Moja Firma. Dzięki temu klient może przejść do wyższego pakietu w momencie, gdy uzna, że jego przedsiębiorstwo takiego potrzebuje. Co istotne, Moja Firma Plus może być wykorzystywana różnorodnie – jako samodzielne narzędzie do zarządzania dokumentami księgowymi lub kadrowymi bądź jako uzupełnienie dowolnego pakietu – mówi Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE, producenta SaldeoSMART.

Moja Firma Plus umożliwia również bezlimitowe wystawianie faktur oraz ich eksport do programu księgowego. Dokumenty powstałe podczas pracy przedsiębiorstwa można zgromadzić w elektronicznym archiwum, do którego dostęp mają uprawnieni pracownicy. Z kolei zaawansowana wyszukiwarka usprawni szybkie i sprawne odnalezienie niezbędnych plików. Równie znaczącym elementem jest prowadzenie firmowej KASY. W tym module wystawimy takie dokumenty jak KP czy KW oraz comiesięczny raport kasowy, pozwalający podsumować wszystkie operacje finansowe dokonywane w przedsiębiorstwie.

Co ważne, najnowsze rozwiązanie daje także możliwość tworzenia i zarządzania elektronicznymi teczkami dokumentów kadrowych, niezbędnymi między innymi przy kontrolach inspekcji pracy.

- Gdy w 2019 roku w życie weszła ustawa pozwalająca prowadzić akta pracownicze w formie elektronicznej, wiele firm postanowiło skorzystać z tego rozwiązania. Moduł Kadry daje możliwość stworzenia nie tylko rozbudowanego archiwum dokumentów zgodnego z wymogami ustawy, ale także jednolitego i systematycznego prowadzenia kadr. Pełną e-teczkę wyświetlimy w każdym momencie, ponadto moduł automatycznie przypomni o zbliżających się terminach ważności zaświadczeń lekarskich czy szkoleń BHP. Dla pracodawców nie bez znaczenia jest również to, że czas archiwizacji takich dokumentów to 10 lat, czyli znacznie mniej niż w przypadku papierowych akt – wyjaśnia Krzysztof Wojtas.

Pakiet Moja Firma Plus jest w sprzedaży od 14 lipca.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej SaldeoSMART.