Czy e-maile mogą być bezpieczniejsze? SaldeoSMART i ACME LABS wprowadzają na rynek eZNACZEK

Według “Raportu bezpieczeństwa e-mail 2020” stworzonego przez EmailLabs w 2019 roku przesłaliśmy w sumie aż 293 mld wiadomości e-mail. Było ich o 13 mld więcej niż w roku 2018. Wszystko wskazuje na to, że popularność tego kanału komunikacji będzie się utrzymywać na wysokim poziomie także w kolejnych latach.

E-mail staje się podstawową formą kontaktu z klientem również w branży księgowej. Co istotne, w wiadomościach przesyłanych przez biura rachunkowe i pracowników działów księgowych znajdują się często dane wrażliwe, które wymagają zastosowania zaawansowanych środków bezpieczeństwa. Opracowana przez ACME i wdrożona przez SaldeoSMART technologia dodatkowo ochroni przychodzące e-maile. Specjalny eZNACZEK, który jest dołączany do wiadomości, składa się z ciągu liter, cyfr bądź znaków specjalnych i pozwala rozpoznać, że wysłany e-mail pochodzi z programu SaldeoSMART.

- Chcieliśmy, aby nasze rozwiązanie było intuicyjne i proste do zastosowania. Dlatego eZNACZEK jest generowany automatycznie, a następnie administrator konta może dowolnie go zmienić. Dzięki temu technologia od ACME LABS nie będzie skomplikowana w codziennym użytkowaniu – wyjaśnia Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta SaldeoSMART.



Nową opcję będzie można ustawić na poziomie konta administratora biura rachunkowego, firmy oraz z konta klienta biura. W ten sposób eZNACZEK pojawi się w tytułach e-maili przesyłanych do wszystkich użytkowników systemu pracujących w ramach danego konta.

- Stale dbamy o bezpieczeństwo użytkowników SaldeoSMART. Komunikaty generowane przez program przesyłane są także w formie e-maili, dlatego uznaliśmy, że warto zadbać również o ten obszar i zminimalizować zagrożenia związane z komunikacją przez Internet, będącej podstawą pracy wielu firm – podsumowuje Krzysztof Wojtas.

Nowa funkcjonalność już znajduje się w programie SaldeoSMART i jest dostępna dla użytkowników.

Więcej informacji można także znaleźć na stronie internetowej.