To pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku. Dzięki niemu producenci i integratorzy IT mogą korzystać z technologii SaldeoSMART i na podstawie silnika do OCR tworzyć swoje projekty.

Producenci i integratorzy bardzo często szukają sposobu, aby zaproponować swoim klientom produkt jak najbardziej zgodny z ich indywidualnymi oczekiwaniami. Dlatego silnik oprogramowania powinien być najważniejszym elementem układanki i stanowić na tyle uniwersalne rozwiązanie, by łatwo można było je modyfikować. Umożliwia to wdrożenie dobrego OCR faktur.

- Tworząc API ENGINE, myśleliśmy o różnych sytuacjach, w których silnik do rozpoznawania danych może być przydatny. Doszliśmy do wniosku, że rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w kilku przypadkach. Producenci mogą zaproponować swoim klientom OCR faktur, integratorzy stworzyć na jego bazie nowy dodatek do dostępnych na rynku programów, zaś firmy wprowadzić tę technologię do projektu dla swoich klientów. Dużym ułatwieniem jest też to, że użytkownik nie musi się logować, ponieważ cały czas korzysta on ze swojego programu, w pełni zintegrowanego z SaldeoSMART. Dzięki temu można OCR-ować dokumenty. Jest to zatem silnik, który pozwala rozwijać własne programy, korzystając jednocześnie z proponowanych przez nas możliwości – tłumaczy Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART.

Rozwiązania od praktyków

Przed firmami stoi wiele zadań. Stale muszą powiększać swoją ofertę i wdrażać udogodnienia, które ułatwią życie klientom oraz odpowiedzą na ich potrzeby.

- Praca w dużej firmie wiąże się z wieloma zadaniami, które trzeba wykonać szybko i dokładnie. Jednym ze sposobów, aby nieco zoptymalizować procesy, może być wykorzystanie oprogramowania, które samodzielnie odczytuje dane. Przykładowo API ENGINE, najnowszy pakiet od SaldeoSMART, jest w stanie rozpoznać dane z faktur. Wystarczy, że dodamy dokument do systemu – wyjaśnia Krzysztof Wojtas.

W najnowszym pakiecie SaldeoSMART położyło też nacisk na funkcje, które często są niezbędne podczas korzystania z oprogramowania.

- Podstawą działania rozwiązania jest komunikacja przez API, która pozwala zautomatyzować przesyłanie danych. Ponadto, stworzyliśmy możliwość odczytywania stron przez nieograniczoną liczbę klientów integratora. Dzięki tym działaniom otwieramy się na nową formę współpracy – dodaje Krzysztof Wojtas z SaldeoSMART.

SaldeoSMART to znane na rynku oprogramowanie zaprojektowane dla branży księgowej. Jego producent od 6 lat tworzy sieć partnerską, dystrybuującą rozwiązanie w całej Polsce. Firma już trzykrotnie zorganizowała Konferencję Sieci Partnerskiej, która cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy.

SaldeoSMART od początku działania proponuje programy, które stanowią odzwierciedlenie nie tylko potrzeb klientów, ale także partnerów. W ten sposób powstało już kilka pakietów, umożliwiających odczytywanie i obieg dokumentów czy komunikację biura rachunkowego z jego klientami. Listę tę poszerzają również inne narzędzia optymalizujące pracę, jak zarządzanie biurem rachunkowym, tworzenie e-teczek i rozliczanie zaliczek pracowniczych.

Pakiet API ENGINE wchodzi do sprzedaży w lutym.