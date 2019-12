Uczestnicy tegorocznej III edycji Konferencji dla klientów SaldeoSMART mieli szansę przekonać się jako pierwsi, jak działa nowy pakiet, i zobaczyć, że ich sugestie mają ogromne znaczenie. Podczas pierwszego podobnego spotkania w 2017 roku księgowi wypowiadali się, jakie funkcje byłyby przydatne w programie. Zarządzanie biurem zajęło wówczas wysokie miejsce. Inspirowany sugestiami klientów pakiet został właśnie wprowadzony do sprzedaży.



Najczęstsze problemy księgowości

Biura rachunkowe niejednokrotnie podkreślają, że brakuje im informacji o tym, ile czasu tak naprawdę przeznaczają na obsługę jednego klienta. To bardzo pomocna wiedza, zwłaszcza wtedy gdy przychodzi moment rozliczeń z kontrahentem. Dla właścicieli firm bardzo istotna jest również możliwość przydzielenia zadań pracownikom oraz monitorowania ich postępów w pracy. W ten sposób łatwiej przewidzieć, jak długo będą zajmować się kolejnymi, podobnymi działaniami.



Księgowi podkreślają także, że często brakuje im czasu na sprawną komunikację z klientem. W ich skrzynkach odbiorczych czekają maile, na które trudno szybko odpowiedzieć w natłoku obowiązków. Dzięki dobrze dobranym narzędziom może się to zmienić.

Optymalne rozwiązania

Na problemy najczęściej pojawiające się w branży księgowości coraz łatwiej znaleźć dziś receptę. Pomagają w tym producenci systemów IT.

- Wyobraźmy sobie sytuację, w której musimy ciągle zapisywać kolejne rzeczy do wykonania w kalendarzu czy na karteczkach. Można jednak temu zaradzić. Jednym z rozwiązań pakietu Zarządzanie Biurem będzie powiadomienie o nowym zadaniu pojawiające się w naszej skrzynce mailowej. To bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala szybko reagować i działać – tłumaczy Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART.

Logowanie czasu pracy rozwiązuje z kolei dwa kolejne problemy. Pozwala lepiej zorientować się, jak wygląda obsługa konkretnego klienta, oraz sprawnie rozdysponować obowiązki wśród pracowników. Te informacje przydadzą się przy wycenie usług oraz zaplanowaniu nowych zadań.

Codzienny kontakt z klientem opiera się zwykle na mailach i telefonach. Specjalnie stworzony kanał komunikacji między biurem rachunkowym a zleceniodawcą może w tym pomóc. Jak funkcjonuje?

- Każda firma może w łatwy sposób skontaktować się z księgowym i zgłosić uwagi bądź o coś dopytać. Taka komunikacja działa w dwie strony. Pracownicy biura rachunkowego mają również możliwość szybko zadać pytanie i upewnić się u źródła w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Dzięki temu nie trzeba tracić cennego czasu na dodatkowe maile i telefony. Wszystkie dokumenty oraz korespondencja są zgromadzone w jednym miejscu – dodaje Krzysztof Wojtas z SaldeoSMART.

Najnowszy pakiet dysponuje przede wszystkim narzędziami, które porządkują i usprawniają pracę księgowych.

- W zadaniach umieścimy terminy ich wykonania oraz inne, niezbędne dane. Opcje filtrowania i sortowania pomogą z kolei szybciej odnaleźć konkretne informacje. To bardzo istotne w pracy biur księgowych. Trzeba zdać sobie sprawę, że rozproszenie ważnych dokumentów w różnych miejscach potrafi utrudnić codzienne funkcjonowanie biura. Zebranie wszystkiego w jednym miejscu pozwala zaoszczędzić czas i efektywniej obsługiwać klientów – podsumowuje Krzysztof Wojtas z SaldeoSMART.

Pakiet Zarządzanie Biurem właśnie wszedł do sprzedaży.

Informacje na jego temat można znaleźć na stronie Producenta.