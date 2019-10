Rzetelna Firma to program skupiający przedsiębiorców uczciwych i wiarygodnych w biznesie. Przystąpić mogą do niego tylko te firmy, które nie posiadają niespłaconych zobowiązań finansowych notowanych w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA. Aktualnie w programie jest już ponad 40 000 przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki.

Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo to świadectwo rzetelności i solidności w biznesie. Dokument potwierdza, że dany przedsiębiorca jest godnym zaufania partnerem biznesowym, regulującym terminowo swoje zobowiązania.

- Zaufanie to klucz do dobrych i długofalowych kontaktów biznesowych. Coraz częściej słyszymy o problemach z niewypłacalnymi kontrahentami i zalegającymi fakturami, co może narażać przedsiębiorstwa na poważne straty finansowe. W naszej firmie uczciwość zawsze stawialiśmy na pierwszym miejscu, co teraz możemy oficjalnie potwierdzić dzięki przystąpieniu do Programu Rzetelna Firma oraz Firma Wiarygodna Finansowo. Cieszymy się, że dzięki takim inicjatywom można szybko zweryfikować, czy dana firma jest wypłacalna, tym samym unikając potem przykrych niespodzianek w trakcie współpracy. To dla nas bardzo ważne, że mogliśmy zostać częścią tych projektów - mówi Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT.

Fair play w biznesie

Rzetelna Firma oraz Firma Wiarygodna Finansowo to jedyne tego typu certyfikatu na rynku wydawane w oparciu o kilka baz danych: Rejestru Dłużników BIG, Bazy Biura Informacji Kredytowej oraz systemu bankowego rejestru Związku Banków Polskich. Aby przystąpić do programu firma musi działać na rynku powyżej 6 miesięcy oraz być wolna od odnotowanych zaległości w krajowych bazach dłużników.

Zweryfikowane przedsiębiorstwa otrzymują certyfikaty wiarygodności finansowej wydawane zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Każda osoba z dostępem do Internetu może błyskawicznie sprawdzić ważność i autentyczność tych dokumentów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, za pomocą strony BIG.pl lub klikając w symbol programu zamieszczony bezpośrednio na stronie internetowej danej firmy.

Elektroniczna forma aktualnych certyfikatów spółki BrainSHARE IT, producenta platformy SaldeoSMART, dostępna jest pod następującymi adresami www: wizytowka.rzetelnafirma.pl oraz www.big.pl/certyfikat.

O firmie

SaldeoSMART to system dla biur księgowych, a także dla firm, które mają własny dział księgowości. Oprogramowanie jest aktualizowane w miarę zmian zachodzących w prawie oraz rozwijane o nowe funkcjonalności na podstawie informacji zwrotnych od użytkowników. Za stworzenie i rozwój systemu odpowiada krakowska spółka BrainSHARE IT, która łączy wiedzę o nowoczesnej księgowości z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu oprogramowania.