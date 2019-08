Panel Kontrahenta jest odpowiedzią na pogłębiający się problem z wysyłaniem faktur kosztowych, które nie zawsze trafiają prosto w ręce odbiorcy. Efektem takich nieprawidłowości może być np. przesunięcie terminu płatności argumentowane brakiem dostarczenia stosownego dokumentu. Faktury wysyłane drogą mailową nie dają również informacji zwrotnej dla wystawcy, że odbiorca otrzymał rozliczenie.



- Wysyłanie faktur w załącznikach skutkuje najczęściej tym, że wiadomość wpada do SPAMu, ponieważ maile z załącznikami są traktowane jako potencjalnie bardziej niebezpieczne. Ponadto, takie wiadomości są podatne na wirusy podmieniające zawartość faktury w trakcie jej wyświetlania czy pobierania PDF z maila, znacznie zwiększa się wówczas ryzyko płatności na mylne konto. Faktury są zatem drukowane i dostarczane inną drogą, co tylko zabiera czas i naraża przedsiębiorców na niepotrzebne koszty - tłumaczy Edyta Wojtas, wiceprezes zarządu i analityk biznesowy w SaldeoSMART.

Dzięki Panelowi Kontrahenta proces wystawiania i odbierania faktur jest zautomatyzowany i eliminuje problem braku potwierdzenia otrzymywania dokumentów. Funkcja ta daje firmom do dyspozycji nowoczesną i bezpieczną formę kontaktu w zakresie płatności, umożliwiając im tym samym przejście na wyższy poziom świadomości biznesowej.

Z myślą o potrzebach mikroprzedsiębiorców

Nowa funkcja dostarcza kontrahentom dedykowane panele z fakturami, bezpieczne i szyfrowane kanały przesyłu odporne na zmiany zawartości oraz umożliwia bezpośrednie przesyłanie danych, a nie tylko standaryzowanych dokumentów.



- Firmy wystawiające faktury w SaldeoSMART lub ich Kontrahenci we własnym zakresie będą mogli tworzyć Panele Kontrahenta. Mechanizm systemu pozwala na tworzenie automatów do odbioru faktur pomiędzy Użytkownikami SaldeoSMART, co zdecydowanie przyspieszy wymianę dokumentów - dodaje Edyta Wojtas z SaldeoSMART.

Panel Kontrahenta to pierwszy bezpłatny pakiet SaldeoSMART przeznaczony głównie dla mikroprzedsiębiorców. W ramach usługi mikrofirma będzie miała do dyspozycji miesięcznie możliwość wystawienia 5 faktur sprzedaży, dodania 20 dokumentów do e-archiwum, odczytu 5 stron dokumentów kosztowych, generowania przelewów elektronicznych oraz podglądu rozliczenia bieżącego na podstawie danych w panelu.

Bezpłatny Panel Kontrahenta SaldeoSMART można założyć na stronie internetowej.

O firmie

SaldeoSMART to system dla biur księgowych, a także dla firm, które mają własny dział księgowości. Oprogramowanie jest aktualizowane w miarę zmian zachodzących w prawie oraz rozwijane o nowe funkcjonalności na podstawie informacji zwrotnych od użytkowników. Za stworzenie i rozwój systemu odpowiada krakowska spółka BrainSHARE IT, która łączy wiedzę o nowoczesnej księgowości z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu oprogramowania.